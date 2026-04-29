Гвардиола и Ман Сити возмущены изменениями в календаре АПЛ

Премьер-лига "играет на руку" Арсеналу?
Сегодня, 11:25       Автор: Валентина Чорноштан
Английская Премьер-лига / Getty Images

Накануне АПЛ внесла изменения в расписание лиги, из-за чего график игр Манчестер Сити стал более плотным.

Теперь график горожан, по данным The Times, выглядит следующим образом:

  • 4 мая: Эвертон (в гостях);
  • 9 мая: Брентфорд (дома);
  • 13 мая: Кристал Пэлас (дома);
  • 16 мая: Челси (финал Кубка Англии, Уэмбли);
  • 19 мая: Борнмут (в гостях);
  • 24 мая: Астон Вилла (дома).

Добавим, что подопечным Гвардиолы на отрезке с 13 по 19 мая придется сыграть три матча за семь дней, что не понравилось испанскому специалисту. Также внутри Сити считают, что такой график игр может повлиять на чемпионскую гонку с Арсеналом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ

Статьи по теме

Опытный защитник покинет Манчестер Сити после десяти лет в клубе Опытный защитник покинет Манчестер Сити после десяти лет в клубе
Манчестер Сити переписал историю турнира после победы над Саутгемптоном Манчестер Сити переписал историю турнира после победы над Саутгемптоном
Арсенал одержал минимальную победу над Ньюкаслом Арсенал одержал минимальную победу над Ньюкаслом
Манчестер Сити вышел в финал Кубка Англии, одолев Саутгемптон Манчестер Сити вышел в финал Кубка Англии, одолев Саутгемптон

Видео

Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов
Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: стартовали четвертьфинальные противостояния
просмотров
Футбол сегодня: второй полуфинальный матч Лиги чемпионов
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
просмотров

Последние новости

НБА14:47
Тейтум повторил рекорд Брайанта и Дюранта в плей-офф НБА
ММА14:24
Бывший соперник Джошуа готов провести бой с Усиком
Лига Чемпионов14:01
ПСЖ близок к Барселоны по голам за сезон ЛЧ
Европа13:50
Защитник Лацио заинтересовал топ клубы Серии А
НБА13:23
Селтикс повторили антирекорд 70-летней давности
Бокс12:50
Уоррен рассказал, где может пройти бой Фьюри против Джошуа
Европа12:23
Барселона следит за 5 игроками аутсайдера АПЛ
Формула 111:54
Формула-1 меняет старт сезона 2027
Европа11:25
Гвардиола и Ман Сити возмущены изменениями в календаре АПЛ
Лига Чемпионов10:52
ПСЖ потерял ключевого защитника по ходу матча с Баварией
