Гвардиола и Ман Сити возмущены изменениями в календаре АПЛ

Накануне АПЛ внесла изменения в расписание лиги, из-за чего график игр Манчестер Сити стал более плотным.

Теперь график горожан, по данным The Times, выглядит следующим образом:

4 мая: Эвертон (в гостях);

9 мая: Брентфорд (дома);

13 мая: Кристал Пэлас (дома);

16 мая: Челси (финал Кубка Англии, Уэмбли);

19 мая: Борнмут (в гостях);

24 мая: Астон Вилла (дома).

Добавим, что подопечным Гвардиолы на отрезке с 13 по 19 мая придется сыграть три матча за семь дней, что не понравилось испанскому специалисту. Также внутри Сити считают, что такой график игр может повлиять на чемпионскую гонку с Арсеналом.

К слову, на нашем сайте вы можете почитать анонс полуфинала Лиги чемпионов, в котором играют "канониры" против мадридского Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!