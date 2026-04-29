Гвардиола и Ман Сити возмущены изменениями в календаре АПЛ
Премьер-лига "играет на руку" Арсеналу?
Накануне АПЛ внесла изменения в расписание лиги, из-за чего график игр Манчестер Сити стал более плотным.
Теперь график горожан, по данным The Times, выглядит следующим образом:
- 4 мая: Эвертон (в гостях);
- 9 мая: Брентфорд (дома);
- 13 мая: Кристал Пэлас (дома);
- 16 мая: Челси (финал Кубка Англии, Уэмбли);
- 19 мая: Борнмут (в гостях);
- 24 мая: Астон Вилла (дома).
Добавим, что подопечным Гвардиолы на отрезке с 13 по 19 мая придется сыграть три матча за семь дней, что не понравилось испанскому специалисту. Также внутри Сити считают, что такой график игр может повлиять на чемпионскую гонку с Арсеналом.
