Атлетико – Арсенал: анонс полуфинала Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензионным беттинг-партнёром проекта, анонс поединка 1/2 финала Лиги чемпионов.
Сегодня, 15:47       Автор: Василий Войтюк
Атлетико – Арсенал / Getty Images
Атлетико – Арсенал / Getty Images

Очередной розыгрыш Лиги чемпионов всё ближе к своему завершению, и нам осталось насладиться всего несколькими поединками.

В полуфинальном противостоянии сойдутся команды из столиц Испании и Англии – Атлетико и Арсенал, которые несколько позже определят финалиста.

Атлетико – Арсенал

29 апреля, 22:00, Мадрид, стадион Метрополитано

Прямая онлайн-трансляция матча на Megogo Футбол 1

Путь к полуфиналу

Мадридский Атлетико довольно неплохо начал нынешний розыгрыш Лиги чемпионов. В первых шести турах команда одержала четыре победы и дважды уступила. Оба поражения произошли в Англии — от Ливерпуля и Арсенала, причём канонирам мадридцы проиграли с крупным счётом (0:4).

Перед двумя последними турами Атлетико находился в зоне топ-8, однако поражение от Буде-Глимт и ничья с Олимпиакосом отбросили команду на 14-е место. Из-за этого пришлось играть дополнительный раунд плей-офф, где испанцы прошли Брюгге, хотя и не без трудностей.

В следующем раунде Атлетико встретился с Тоттенхэмом. После разгромной победы в первой игре мадридцы проиграли в ответном матче, но этого хватило для выхода дальше. В четвертьфинале команда прошла Барселону: победа на выезде с разницей в два мяча стала решающей, даже несмотря на поражение дома.

Арсенал, в свою очередь, провёл почти идеальный основной этап турнира. Лондонцы выиграли все восемь матчей и пропустили лишь четыре гола. Среди прочего они уже побеждали Атлетико на этой стадии сезона.

В плей-офф канониры прошли Байер, а затем лиссабонский Спортинг в очень закрытом противостоянии, где за две игры был забит лишь один мяч.

В какой форме находятся команды?

Атлетико последние полтора месяца переживает непростой отрезок. В девяти последних матчах команда одержала лишь две победы. В то же время стоит учитывать очень сложный календарь: поединки против Тоттенхэма, три матча с Барселоной, игра с Реалом и финал Кубка Испании против Реал Сосьедада, где мадридцы уступили в серии пенальти.

В прошлый уикенд команда Диего Симеоне всё же смогла прервать неудачную серию, обыграв Атлетик Бильбао в непростом матче.

Арсенал также не находится в своих лучших кондициях. Команда вылетела из Кубка лиги и Кубка Англии, едва прошла Спортинг в Лиге чемпионов, а в чемпионате потеряла важные очки, позволив Манчестер Сити догнать себя в борьбе за титул.

Однако в последнем туре АПЛ канониры минимально победили Ньюкасл и подходят к игре в лучшем настроении.

Ориентировочные составы

В составе Атлетико первый матч пропустит Пабло Барриос из-за проблем с мышцами. В остальном кадровая ситуация у мадридцев довольно стабильная.

Ориентировочный состав Атлетико: Облак – Молина, Пубиль, Лангле, Руджери – Симеоне, Льоренте, Коке, Лукман – Гризманн, Альварес

Арсеналу не поможет Микель Мерино, который давно восстанавливается после травмы. Под вопросом участие Риккардо Калафиори, Эберечи Эзе и Кая Хаверца. Остальные футболисты готовы к матчу.

Ориентировочный состав Арсенала: Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Инкапье – Эдегор, Субименди, Райс – Сака, Йокерес, Мартинелли

Прогноз на игру

Обе команды сейчас далеки от своих оптимальных кондиций, поэтому определить победителя именно первого матча очень непросто. Эксперты отдают минимальное преимущество Арсеналу, однако фактор домашнего поля и опыт Атлетико на этой стадии турнира могут сыграть важную роль.

У мадридцев тяжёлый календарь, поэтому ключевым фактором может стать именно физическая готовность команд. Победит тот, кто лучше подойдёт к игре функционально.

На сайте betking можно поставить на победу Арсенала с коэффициентом 2,60, тогда как потенциальный успех Атлетико оценивается показателем 2,83. Вероятность ничейного результата в основное время представлена коэффициентом 3,20. Фанаты шутят, что в этом противостоянии будет очень мало голов, а вот коэффициент на то, что забить сможет только одна команда (или ни одна) – 1,86.

