Снигур уступила в четвертьфинале турнира в Нидерландах

Украинская теннисистка в двух сетах проиграла американской сопернице.

Украинка Дарья Снигур (№84 WTA) завершила выступление на турнире WTA 250 в нидерландском Хертогенбосе на четвертьфинальной стадии.

В борьбе за выход в полуфинал соревнований украинская теннисистка уступила в двух сетах американке Робин Монтгомери (№484 WTA) со счетом 4:6, 4:6.

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Соперницы провели на корте 1 час 17 минут. Снигур за матч один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один из трех брейк-пойнтов.

WTA 250, Хертогенбос, Нидерланды

Четвертьфинал

Дарья Снигур (Украина) - Робин Монтгомери (США) 4:6, 4:6

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе.

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