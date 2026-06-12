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Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Украинская теннисистка потерпела поражение в матче второго круга.
Сегодня, 17:42       Автор: Игорь Мищук
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинка Даяна Ястремская (№49 WTA) завершила свои выступления на турнире WTA 250 в нидерландском Хертогенбосе.

В матче второго раунда украинская теннисистка в трех сетах уступила австралийке Айле Томлянович (№109 WTA) с результатом 6:4, 4:6, 5:7.

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Вчера поединок был прерван из-за дождя в третьей партии при счете 5:2 в пользу австралийской теннисистки, а в сегодняшней доигровке украинка смогла отыграться, но все же уступила в решающем сете 5:7.

Соперницы провели на корте 2 часа 44 минуты. Ястремская за матч пять раз подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из 14 брейк-пойнтов.

WTA 250, Хертогенбос, Нидерланды
Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Айла Томлянович (Австралия) 6:4, 4:6, 5:7

Ранее сообщалось, что Дарья Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Нидерландах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Даяна Ястремская

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