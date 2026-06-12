"Очень верю в него": Новый главный тренер Бенфики оценил Судакова

Главный тренер Бенфики Марку Силва после своего назначения высказался об украинском полузащитнике Георгии Судакове.

Наставник "орлов" заявил, что рассчитывает на украинца в составе своей команды.

Читай также: Английский гранд нацелился на украинского голкипера

"Очевидно, что мы рассчитываем на него, ведь были вложены очень большие инвестиции. Учитывая характеристики моих команд, Судаков имеет профиль игрока, который обычно дает результат.

Я очень верю в него, у него был тяжелый год, очень сложный в личном плане, но мы здесь для того, чтобы вывести его на тот уровень, на котором он должен играть", - приводит слова Силвы A Bola.

Напомним, что сегодня Марку Силва был представлен в качестве главного тренера Бенфики.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!