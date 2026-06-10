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Футбол

Лапорта взял переговоры по Альваресу в свои руки

Лично включился в трансфер аргентинца.
Сегодня, 14:23       Автор: Валентина Чорноштан
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта включился в сделку по Хулиану Альваресу. Об этом сообщает Diario Sport.

Глава каталонской команды встретился с агентом аргентинского форварда, чтобы обсудить ближайший трансфер и узнать, кто ещё нацелен на нападающего.

Отмечается, что ранее сообщалось, будто Реал отправил запрос по Альваресу, однако представитель 26-летнего игрока опроверг эту информацию.

Также источник добавляет, что Лапорта заявил: Барселона без проблем готова заплатить 120-130 млн евро плюс бонусы, но не больше 150 млн, которые установил мадридский Атлетико.

К слову, боссы Осасуны  проспорили 1,1 млн долларов на вылет своей же команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Жоан Лапорта Хулиан Альварес

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