Боссы Осасуны проспорили 1,1 млн долларов на вылет своей же команды

Рискнули миллионом, чтобы компенсировать потери при вылете.

В заключительном туре Ла Лиги Осасуна боролась за выживание в высшем дивизионе чемпионата Испании, и владельцы команды приняли решение необычным способом застраховаться от вылета.

Перед последним туром клуб оформил страховой полис стоимостью 1,3 млн евро, который мог принести до 6 млн евро компенсации в случае понижения в классе.

Однако для страховки от финансовых потерь руководство Осасуны сделало ставку на бирже прогнозов Kalshi на вылет их же команды из Ла Лиги в размере 1,1 млн долларов, пишет Marca.

Но их план провалился, ведь Осасуна сохранила место в чемпионате Испании благодаря ничьей Жироны с Эльче, из-за чего Жирона вылетела из высшего дивизиона.

Тем временем Барселона обвиняет Переса в клевете и угрозах.

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