Ньюкасл заинтересован в трансфере воспитанника Реала
Уже отправил официальное предложение по Муньосу.
Ньюкасл нацелился на вингера Муньоса.
Сороки работают над подписанием воспитанника мадридского Реала.
Напомним, что 22-летний Витор Муньос сейчас выступает за Осасуну. Он считается приоритетной целью для английской команды.
И именно в эту команду Ньюкасл направил первое официальное предложение касательно трансфера.
🚨⚪️⚫️ Newcastle have sent an official bid to Osasuna for Victor Muñoz as Spanish winger is a top target for #NUFC.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026
Negotiations ongoing on both club and player side to try reach an agreement. pic.twitter.com/RuF5ubxjc7
К слову, Челси и Арсенал хотят подписать звёздного полузащитника Барселоны.
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