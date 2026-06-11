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Футбол

Ньюкасл заинтересован в трансфере воспитанника Реала

Уже отправил официальное предложение по Муньосу.
Сегодня, 19:47       Автор: Валентина Чорноштан
Витор Муньос / Getty Images
Витор Муньос / Getty Images

Ньюкасл нацелился на вингера Муньоса.

Сороки работают над подписанием воспитанника мадридского Реала.

Напомним, что 22-летний Витор Муньос сейчас выступает за Осасуну. Он считается приоритетной целью для английской команды.

И именно в эту команду Ньюкасл направил первое официальное предложение касательно трансфера.

К слову, Челси и Арсенал хотят подписать звёздного полузащитника Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл осасуна Реал Мадрид

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