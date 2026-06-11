Челси и Арсенал хотят подписать звёздного полузащитника Барселоны

Барселона установила цену на Дани Ольмо из-за интереса к нему со стороны клубов АПЛ.

По данным Fichajes, каталонский клуб готов отпустить испанца, но только на своих финансовых условиях.

Отмечается, что 28-летним игроком интересуются Челси и Арсенал, однако они ещё не связывались с представителями игрока или "блауграны".

Барселона установила ценник на полузащитника в размере 60 млн фунтов для лондонских команд. Напомним, что купили они Ольмо за 60 млн евро.

Тем временем Цыганков принял решение по поводу своего будущего в Жироне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!