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Футбол

Челси и Арсенал хотят подписать звёздного полузащитника Барселоны

Выставили Ольмо на продажу.
Сегодня, 19:18       Автор: Валентина Чорноштан
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Барселона установила цену на Дани Ольмо из-за интереса к нему со стороны клубов АПЛ.

По данным Fichajes, каталонский клуб готов отпустить испанца, но только на своих финансовых условиях.

Отмечается, что 28-летним игроком интересуются Челси и Арсенал, однако они ещё не связывались с представителями игрока или "блауграны".

Барселона установила ценник на полузащитника в размере 60 млн фунтов для лондонских команд. Напомним, что купили они Ольмо за 60 млн евро.

Тем временем Цыганков принял решение по поводу своего будущего в Жироне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Челси Арсенал Лондон дани ольмо

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