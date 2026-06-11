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Футбол

Цыганков принял решение по поводу своего будущего в Жироне

Украинский вингер обратился с официальным письмом к каталонскому клубу.
Сегодня, 18:55       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Украинский вингер Виктор Цыганков принял решение, что период его карьеры в каталонской команде подошел к концу.

Несмотря на действующий до июня 2027 года контракт, 28-летний футболист не планирует оставаться в составе "бело-красных" после вылета команды из Ла Лиги и хочет найти новый вариант для продолжения карьеры.

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Как сообщает AS, украинец озвучил свою позицию Жироне, обратившись с официальном письмом, в котором попросил клуб рассмотреть предложения по поводу его трансфера и позволить ему уйти.

"Мое спортивное будущее вряд ли совместимо с текущим проектом в клубе", - приводит издание слова игрока, ссылаясь на копию письма, полученную от представителя футболиста.

При этом отмечается, что Цыганков постарается сделать все возможное для достижения выгодного для всех сторон соглашения и не будет нагнетать события.

В письме также заявлено, что его не следует рассматривать как желание одностороннего расторжения контракта или нарушения его условий, а только как способ "прозрачно и добросовестно донести до клуба личную и профессиональную позицию по поводу спортивного будущего". Цель состоит в том, чтобы найти взаимоприемлемое решение.

Напомним, что в нынешнем сезоне Цыганков провел за Жирону 34 матча во всех турнирах, отличившись семью голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Цыганков якобы дал согласие на переход в турецкий клуб.

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