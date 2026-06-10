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Футбол

"Ведем переговоры": Президент турецкого клуба подтвердил интерес к Цыганкову

Трабзонспор собирается подписать украинского вингера Жироны.
Сегодня, 19:09       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Президент Трабзонспора Эртугрул Доган подтвердил заинтересованность в подписании украинского вингера Жироны Виктора Цыганкова.

Глава турецкого клуба рассказал, что сейчас они работают над трансфером 28-летнего игрока сборной Украины.

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"Наш тренер Фатих Текке запросил игроков для усиления атакующей линии команды, и Цыганков - один из них.

Он нравится нашему тренеру и скаутской команде, и сейчас мы ведем переговоры о его подписании. Если нам не удастся его заполучить, у нас есть план Б", - приводит слова Догана A Spor.

Напомним, что в нынешнем сезоне Цыганков провел за Жирону, которая вылетела из Ла Лиги, 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и пять результативных передач.

Ранее Трабзонспор подписал украинского полузащитника Дженоа Руслана Малиновского.

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