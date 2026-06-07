Цыганков дал согласие на переход в турецкий клуб - источник

Трабзонспор работает над подписанием украинского вингера Жироны Виктора Цыганкова.

Как утверждает Haber61, 28-летний украинец в свою очередь готов согласиться на переход в турецкий клуб.

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По информации источника, Цыганкова устроило предложение Трабзонспора по заработной плате, которое было выше, чем ранее предлагал амстердамский Аякс, после чего агент игрока сообщил турецкому клубу, что со стороны футболиста никаких препятствий трансферу не будет.

Теперь "бордово-синим" нужно согласовать сумму компенсации за украинского вингера с Жироной, которая намерена получить за своего игрока около 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Цыганков провел за Жирону, которая вылетела из Ла Лиги, 34 матча во всех турнирах, отличившись семью голами и пятью результативными передачами.

Напомним, ранее Трабзонспор продал украинского вингера Александра Зубкова в греческий АЕК, а также подписал из Дженоа украинского полузащитника Руслана Малиновского.

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