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Жирона существенно урежет бюджет после вылета из Ла Лиги

Клуб украинцев ожидает серьезное сокращение финансов.
Сегодня, 17:39       Автор: Игорь Мищук
Жирона вылетела из Ла Лиги / Getty Images
Жирона вылетела из Ла Лиги / Getty Images

Жирона существенно сократит бюджет клуба на следующий сезон после вылета команды из Ла Лиги по итогам нынешней кампании.

Каталонский клуб на сезон-2026/27 утвердил бюджет доходов на уровне 37 миллионов евро, что на 50% меньше, чем в прошлом сезоне, сообщает GRADA B pro.

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Сокращения также коснутся доходов футболистов, поскольку Жирона объявила о снижении потолка заработных плат для игроков.

Тем не менее главной целью каталонского клуба на следующий сезон будет возвращение в высший дивизион.

Напомним, что за Жирону выступают трое украинцев: вингер Виктор Цыганков, нападающий Владислав Ванат и голкипер Владислав Крапивцов.

Ранее Жирона официально попрощалась с главным тренером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сегунда Чемпионат Испании Ла Лига Жирона

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