Жирона существенно урежет бюджет после вылета из Ла Лиги

Жирона существенно сократит бюджет клуба на следующий сезон после вылета команды из Ла Лиги по итогам нынешней кампании.

Каталонский клуб на сезон-2026/27 утвердил бюджет доходов на уровне 37 миллионов евро, что на 50% меньше, чем в прошлом сезоне, сообщает GRADA B pro.

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Сокращения также коснутся доходов футболистов, поскольку Жирона объявила о снижении потолка заработных плат для игроков.

Тем не менее главной целью каталонского клуба на следующий сезон будет возвращение в высший дивизион.

Напомним, что за Жирону выступают трое украинцев: вингер Виктор Цыганков, нападающий Владислав Ванат и голкипер Владислав Крапивцов.

Ранее Жирона официально попрощалась с главным тренером.

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