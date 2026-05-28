Жирона официально попрощалась с главным тренером

Главный тренер Жироны Мичел покинет клуб по окончании сезона.

Каталонский клуб официально попрощался с 50-летним специалистом.

Напомним, что Мичел возглавил Жирону в 2021 году, вывел ее в Ла Лигу и даже успел там закрепиться. Хотя по итогам текущего сезона клуб снова вылетел.

Под руководством испанца команда провела 221 матч, выиграла 91 из них и проиграла 83.

На текущий момент дальнейшие планы тренера неизвестны.

Ранее также сообщалось, что Милан ведет переговоры с экс-тренером МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!