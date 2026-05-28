iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Жирона официально попрощалась с главным тренером

Мичел покинет клуб.
Сегодня, 18:12       Автор: Андрей Безуглый
Мичел / gironafc.cat
Мичел / gironafc.cat

Главный тренер Жироны Мичел покинет клуб по окончании сезона.

Каталонский клуб официально попрощался с 50-летним специалистом.

Напомним, что Мичел возглавил Жирону в 2021 году, вывел ее в Ла Лигу и даже успел там закрепиться. Хотя по итогам текущего сезона клуб снова вылетел.

Под руководством испанца команда провела 221 матч, выиграла 91 из них и проиграла 83.

На текущий момент дальнейшие планы тренера неизвестны.

Ранее также сообщалось, что Милан ведет переговоры с экс-тренером МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона

Статьи по теме

Нидерландский клуб не собирается подписывать Цыганкова Нидерландский клуб не собирается подписывать Цыганкова
Ванат отреагировал на информацию о смене клуба в Испании Ванат отреагировал на информацию о смене клуба в Испании
Вероятный новый клуб тренера Жироны хочет подписать Цыганкова Вероятный новый клуб тренера Жироны хочет подписать Цыганкова
Жирона вылетела из Ла Лиги Жирона вылетела из Ла Лиги

Видео

Хватило одного гола: Кристал Пэлас одолел Райо Вальекано в финале Лиги конференций - видео матча
Хватило одного гола: Кристал Пэлас одолел Райо Вальекано в финале Лиги конференций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Первой лиги Украины и плей-офф Лиги 1
просмотров
Свитолина преодолела второй круг Ролан Гаррос
просмотров
Плей-офф НБА: прошел пятый матч финальной серии Западной конференции
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Европа20:55
Бывший защитник сборной Италии извинился за визит на болота
Европа20:15
Наполи согласовал контракт с новым тренером
Европа19:45
Милан провел переговоры с именитым тренером
Европа19:15
Неудачник Бундеслиги хочет назначить тренера из АПЛ
Европа18:50
Ювентус определился с вариантами на позицию голкипера
Европа18:12
Жирона официально попрощалась с главным тренером
Формула 117:32
Боттас может снова лишиться места на стартовой решетке
Теннис17:10
Первая ракетка мира сенсационно вылетел с Ролан Гарроса
Европа16:20
Милан может назначить бывшего тренера Манчестера Юнайтед
Бокс14:52
Фьюри - о Дюбуа и Уордли: "Это первая лига, а мне нужна Лига чемпионов"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK