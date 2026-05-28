Ювентус определился с вариантами на позицию голкипера

Ливерпуль пока не определился с будущим Алиссона.

Ювентус намерен поскорее определиться с трансфером вратаря, пишет Tuttosport.

Напомним, что туринцы уже ведут переговоры с Алиссоном, однако Ливерпуль также подумывает о том, чтобы предложить бразильцу контракт.

В случае, если английский клуб решит сохранить Алиссона, то Георги Мамардашвили отправиться в аренду. Его уже предлагали другим клубам, включая Ювентус.

Туринцы же рассчитывают закрыть вопрос до старта ЧМ-2026. Если Алиссона не удастся выкупить, клуб планирует обратиться к Давиду де Хеа.

Ранее также сообщалось, что Рома намерена подписать игрока Марселя.

