Жирона вылетела из Ла Лиги

Ничьи в последнем туре не хватило команде украинцев для сохранения места в элите.

Жирона вылетела из высшего испанского дивизиона и в следующем сезоне будет выступать в Сегунде.

В последнем туре Ла Лиги каталонская команда сыграла дома вничью 1:1 с Эльче, не сумев сохранить место в элите.

Гости в этом матче вышли вперед под конец первого тайма усилиями Альваро Родригеса, но хозяева поля отыгрались в начале второй половины встречи благодаря голу Арнау Мартинеса.

В итоге Жирона с 41 баллом финишировала в чемпионате на предпоследнем 19-м месте и понизилась в классе.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков вышел на матч с Эльче в стартовом составе и отыграл весь поединок. Голкипер Владислав Крапивцов провел всю игру на скамейке запасных.

Напомним, что за каталонскую команду также выступает еще один украинец - нападающий Владислав Ванат.

Ранее сообщалось, что украинцы в Жироне могут получить нового тренера.

