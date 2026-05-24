Жирона вылетела из Ла Лиги
Жирона вылетела из высшего испанского дивизиона и в следующем сезоне будет выступать в Сегунде.
В последнем туре Ла Лиги каталонская команда сыграла дома вничью 1:1 с Эльче, не сумев сохранить место в элите.
Гости в этом матче вышли вперед под конец первого тайма усилиями Альваро Родригеса, но хозяева поля отыгрались в начале второй половины встречи благодаря голу Арнау Мартинеса.
В итоге Жирона с 41 баллом финишировала в чемпионате на предпоследнем 19-м месте и понизилась в классе.
Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков вышел на матч с Эльче в стартовом составе и отыграл весь поединок. Голкипер Владислав Крапивцов провел всю игру на скамейке запасных.
Напомним, что за каталонскую команду также выступает еще один украинец - нападающий Владислав Ванат.
