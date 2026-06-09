Глава испанского футбола не скрывает радость от нового наставника Реала

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас положительно оценил возможное возвращение Жозе Моуринью в мадридский Реал.

По словам функционера, присутствие португальского специалиста сделает чемпионат Испании более ярким и эмоциональным.

Также Тебас напомнил, что во времена противостояния Моуринью и Гвардиолы Ла Лига привлекала огромное внимание болельщиков, СМИ и денег от рекламных интеграций, передает Mundo Deportivo.

Глава чемпионата также отметил, что Жозе всегда добавляет интригу и зрелищность, поэтому его потенциальное возвращение в Реал станет большим событием для всего турнира.

К слову, Челси продаст кипера, который не провел ни матча за клуб.

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