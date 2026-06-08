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Футбол

Челси продаст кипера, который не провел ни матча за клуб

Габриэль Слонина ищет себе новую команду.
Сегодня, 19:11       Автор: Андрей Безуглый
Габриэль Слонина / Getty Images
Габриэль Слонина / Getty Images

Челси решил расстаться с одним из своих вратарей, пишет BBC.

Клуб попытается продать летом Габриэля Слонину.

Американца купили за 10 млн фунтов в 2022 году у Чикаго Файр, но с тех пор игрок ни разу не сыграл за лондонский клуб.

На счету Слонины 11 матчей за Челси U21, а также две аренды в Эйпен и Барнсли.

В итоге 22-летнему киперу сказали искать себе новый клуб уже этим летом. Трансфермаркт оценивает Слонину в 3 млн евро.

Ранее также сообщалось, что защитник Челси хочет покинуть клуб.

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