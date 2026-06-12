iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Полузащитнику сборной Ганы запретили въезд в Канаду на ЧМ-2026

Томас Парти пребывает под следствием после обвинений в нескольких случаях изнасилования.
Сегодня, 21:23       Автор: Игорь Мищук
Томас Парти / Getty Images
Томас Парти / Getty Images

Полузащитнику Вильярреала и сборной Ганы Томасу Парти запретили въезд в Канаду на чемпионат мира-2026.

Ганская национальная команда стартует на мировом первенстве 18 июня в Торонто матчем против Панамы, однако, как сообщает The Athletic, 32-летний футболист не сможет попасть в Канаду и соответственно пропустит поединок.

Читай также: Бывший колумбиец, а ныне мексиканец стал автором первого гола на ЧМ-2026

На канадском правительственном сайте указано, что если вы совершили преступление или были осуждены за него, вам могут отказать во въезде в Канаду. Игроку же ранее были предъявлены обвинения, но он ожидает суда и еще не был осужден.

В Великобритании Парти был обвинен в пяти случаях изнасилования и одном случае сексуального насилия, но он их отрицает. Позже экс-игроку лондонского Арсенала выдвинули новые обвинения еще по двум эпизодам. Перед судом футболист должен будет предстать в ноябре 2026 года.

Отметим, что еще два матча на групповом этапе чемпионате мира против Англии и Хорватии сборная Ганы проведет в США - в Фоксборо и Филадельфии.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Ганы томас парти

Статьи по теме

Участник ЧМ-2026 распрощался с главным тренером перед турниром Участник ЧМ-2026 распрощался с главным тренером перед турниром
Вильярреал закрыл переход скандальной экс-звезды АПЛ Вильярреал закрыл переход скандальной экс-звезды АПЛ
Скандальный экс-одноклубник Зинченко прошел медосмотр в Вильярреале Скандальный экс-одноклубник Зинченко прошел медосмотр в Вильярреале
Экс-полузащитнику Арсенала предъявили обвинение в изнасиловании Экс-полузащитнику Арсенала предъявили обвинение в изнасиловании

Видео

Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии
Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: хозяева турнира сыграют свои матчи
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа22:59
Бывший игрок Милана возглавил середняка Серии А
Европа22:18
"Очень верю в него": Новый главный тренер Бенфики оценил Судакова
ЧМ-202621:23
Полузащитнику сборной Ганы запретили въезд в Канаду на ЧМ-2026
Европа20:45
Трубин и Судаков получили нового тренера в Бенфике
ЧМ-202620:10
Сауль Альварес выполнил важную миссию после первого матча ЧМ-2026
Теннис19:34
Снигур уступила в четвертьфинале турнира в Нидерландах
Бокс18:59
"Есть хороший бой": Промоутер рассказал, как Итаума может побороться за один из титулов Усика
Украина18:32
Ризнык назван лучшим вратарем сезона УПЛ
Теннис17:55
Ястремская завершила выступление на турнире в Хертогенбосе
Теннис17:42
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Нидерландах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK