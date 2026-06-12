Полузащитнику сборной Ганы запретили въезд в Канаду на ЧМ-2026

Томас Парти пребывает под следствием после обвинений в нескольких случаях изнасилования.

Полузащитнику Вильярреала и сборной Ганы Томасу Парти запретили въезд в Канаду на чемпионат мира-2026.

Ганская национальная команда стартует на мировом первенстве 18 июня в Торонто матчем против Панамы, однако, как сообщает The Athletic, 32-летний футболист не сможет попасть в Канаду и соответственно пропустит поединок.

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На канадском правительственном сайте указано, что если вы совершили преступление или были осуждены за него, вам могут отказать во въезде в Канаду. Игроку же ранее были предъявлены обвинения, но он ожидает суда и еще не был осужден.

В Великобритании Парти был обвинен в пяти случаях изнасилования и одном случае сексуального насилия, но он их отрицает. Позже экс-игроку лондонского Арсенала выдвинули новые обвинения еще по двум эпизодам. Перед судом футболист должен будет предстать в ноябре 2026 года.

Отметим, что еще два матча на групповом этапе чемпионате мира против Англии и Хорватии сборная Ганы проведет в США - в Фоксборо и Филадельфии.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

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