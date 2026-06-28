Хорватия вырвала победу у Ганы, ДР Конго разгромило Узбекистан
Хорватия удержала победу над Ганой и завершила групповой этап на втором месте, а её соперники расположились на третьем.
Начало встречи прошло в осторожной манере, однако Хорватия постепенно перехватила инициативу. На 17‑й минуте Влашич попал в штангу, а уже на 31‑й Сучич дальним ударом открыл счёт - 1:0. Гана до перерыва почти не создавала моментов.
После перерыва африканская команда стала активнее и на 73‑й минуте сравняла счёт: Лукассен забил после стандартного положения, однако концовка осталась за хорватами. На 82‑й минуте Влашич вновь вывел команду вперёд, точно замкнув подачу с углового, - 2:1.
Статистика матча Хорватия — Гана 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026
Хорватия — Гана 2:1
Голы: Сучич 31, Влашич 83 — Лукассен 73
Ожидаемые голы (xG): 0.42 — 0.64
Владение мячом: 53% — 47%
Удары: 8 — 6
Удары в створ: 4 — 1
Угловые: 3 — 2
Фолы: 9 — 13
Хорватия: Ливакович — Перишич, Понграчич, Шутало, Станишич — Ковачич, Модрич — Батурина, Сучич, Влашич — Будимир.
Гана: Асаре — Сеная, Аджетей, Лукассен, Менса — Партей, Овусу, Сибо — Сулемана, Аю, Семеньйо.
ДР Конго вырвал себе путёвку в плей‑офф после сложного противостояния со сборной Узбекистана.
Номинальные гости встречи начали активно, и это вылилось в гол уже на 10‑й минуте. Этот гол надолго выбил африканцев из игры, а первый тайм в целом остался за узбекистанцами, хотя один из их мячей был отменён из‑за нарушения правил.
После перерыва ДР Конго заметно прибавила и вернулась в игру на 65‑й минуте, когда Висса реализовал пенальти — 1:1. Этот эпизод переломил ход матча: африканцы прибавили в темпе и стали действовать смелее в атаке.
Решающий момент наступил в концовке: на 78‑й минуте ДР Конго вышла вперёд после добивания Маеле, а уже в компенсированное время Висса оформил дубль эффектным ударом и закрепил победу.
Статистика матча ДР Конго — Узбекистан 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026
ДР Конго — Узбекистан 3:1
Голы: Висса 68, (пен); 90+1, Маеле 78 — Шомуродов 10
Ожидаемые голы (xG): 2.34 — 0.20
Владение мячом: 58% — 42%
Удары: 19 — 3
Удары в створ: 4 — 1
Угловые: 2 — 4
Фолы: 6 — 16
ДР Конго: Мпаси — Ван‑Биссака, Мбема, Туанзебе, Масуаку — Мбуку, Мутуссами, Садики, Сипенга — Висса, Бакамбу.
Узбекистан: Нематов — Хусанов, Урозов, Ашурматов — Алижонов, Мозговой, Шукуров, Насруллаев — Хамдамов, Файзуллаев.
Предупреждения: Садики, Мбуку, Мутуссами — Хусанов, Насруллаев.
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