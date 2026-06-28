Англия справилась с Панамой, Хорватия одержала победу над Ганой

В воскресенье, 28 июня, на чемпионате мира-2026 были сыграны заключительные матчи группового этапа в квартете L.

Сборная Англии в своем матче с Панамой сумела на классе дожать соперника во втором тайме, одержав победу со счетом 2:0, которая позволила сохранить за собой первое место в квартете.

Панамской сборной в первой половине встречи удалось оказать достойное сопротивление подопечным Томаса Тухеля. Несмотря на игровое преимущество, англичане не смогли особо серьезно потревожить оппонента, тогда как панамцы смело отвечали своими острыми выпадами, однако на перерыв команды ушли без забитых мячей.

Тем не менее во втором тайме сборной Англии все же удалось поразить ворота соперника. На 62-й минуте Букайо Сака выполнил подачу с углового с левого фланга, а Джуд Беллингем на ближней выставил ногу и из-под защитника отправил мяч в сетку.

Спустя еще пять минут Гарри Кейн удвоил результат, Беллингем же записал на свой счет еще и результативную передачу. Полузащитник с левого края штрафной навесил, а нападающий с лини вратарской головой пробил под перекладину.

Статистика матча Панама - Англия 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Панама - Англия 0:2

Голы: Беллингем, 62, Кейн, 67

Ожидаемые голы (xG): 0.58 - 1.49

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 13 - 17

Удары в створ: 2 - 6

Угловые: 3 - 7

Фолы: 16 - 13

Панама: О. Москера - Мурильо, Эскобар, Кордоба, Андраде, Х. Гутьеррес (Дэвис, 88) - К. Мартинес, Барсенас (Диас, 71), Гарви (Кинтеро, 88), Х. Л. Родригес (Лондоньо, 71) - Т. Родригес (Фахардо, 46).

Англия: Пикфорд - Кванса (Спенс, 63), Конса, Гейи, О'Райли - Андерсон (Хендерсон, 84), Беллингем (Эзе, 71) - Сака (Мадуэке, 63), Роджерс, Рашфорд - Кейн (Уоткинс, 84).

Предупреждения: Фахардо, Андрад - Кванса.

Источник: Getty Images

Хорватия в параллельном матче с Ганой одержала важную победу 2:1, которая вывела команду в 1/16 финала ЧМ-2026. Африканская команда обеспечила себе участие в плей-офф ранее.

Подопечные Златко Далича первый тайм завершили с минимальным преимуществом благодаря голу Петара Сучича. На 31-й минуте полузащитник, получив мяч в центральной зоне перед штрафным, дальним ударом низом отправил его точно в левый угол ворот соперника.

Гана смогла выровнять положение на 73-й минуте, когда Деррик Лукассен в касание переправил мяч в сетку после навеса со штрафного. Все же спустя десять минут хорватам удалось вырвать победу в этом матче. Лука Модрич с правого фланга выполнил подачу с углового, а Никола Влашич успешно пробил головой под левую стойку.

Статистика матча Хорватия - Гана 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Хорватия - Гана 2:1

Голы: Сучич, 31, Влашич, 83 - Лукассен, 73

Ожидаемые голы (xG): 0.42 - 0.74

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 8 - 6

Удары в створ: 4 - 1

Угловые: 3 - 2

Фолы: 9 - 13

Хорватия: Ливакович - Станишич, Шутало, Понграчич, Перишич - Модрич, Ковачич (Пашалич, 78) - Влашич, П. Сучич, Батурина - Будимир (Матанович, 66).

Гана: Асаре - Сеная, Аджетей (Оппонг, 46), Лукассен, Менса - Парти, Овусу (Фатаву, 46), Сибо (Йиренки, 85) - Сулемана (Нуама, 72), Айю (Томас-Асанте, 72), Семеньо.

Предупреждения: Перишич - Оппонг.

Таким образом, Англия набрала семь очков и выиграла группу L. Хорваты с шестью баллами финишировали вторыми, а Гана с четырьмя пунктами стала третьей. Все три сборные вышли в плей-офф. Панама все свои матчи проиграла, не забив ни одного мяча.

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