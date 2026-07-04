iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Колумбия - Гана 1:0: обзор матча и результат игры 04.07.2026

Вышла в 1/8 финала благодаря быстрой атаке и голу Ариаса.
Сегодня, 08:03       Автор: Валентина Чорноштан
Колумбия - Гана / Getty Images
Колумбия - Гана / Getty Images

Колумбия минимально переиграла сборную Ганы и отправляется в следующий раунд чемпионата мира.

Со стартового свистка сборная Колумбии контролировала игру за счёт активного флангового давления и высокого прессинга. Быстрые атаки номинальных хозяев регулярно вскрывали оборону Ганы, которая выглядела неорганизованно и теряла игроков в штрафной.

На 14‑й минуте игры наконец‑то сборной Колумбии удалось вскрыть оборону соперника: Джон Ариас находился один на дальней штанге и, следовательно, забил гол с правого края.

После перерыва Гана попыталась активизироваться за счёт Семеньо и Партея, но серьёзного давления не создала. Колумбия спокойно довела матч до победы и уверенно вышла в 1/8 финала, где сыграет со Швейцарией.

Статистика матча Колумбия — Гана 1/16 финала ЧМ‑2026 

Колумбия — Гана 1:0

Гол: Ариас 14

Ожидаемые голы (xG): 2.20 — 0.27
Владение мячом: 61% — 39%
Удары: 20 — 8
Удары в створ: 8 — 0
Угловые: 3 — 2
Фолы: 14 — 10

Колумбия: Варгас — Муньос, Санчес, Лукуми, Мохика — Пуэрта, Лерма, Ариас — Родригес, Кордоба, Диас.

Гана: Ати Зиги — Сеная, Лукассен, Опоку, Менса — Партей — Уильямс, Иренкьи, Сибо, Семеньо — Айю.

Предупреждения: Ариас, Риос — Иренкьи, Фатаву, Сейду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Ганы сборная Колумбии по футболу

Статьи по теме

Аргентина победила, Колумбия и Португалия сыграли 0:0, Алжир и Австрия забили шесть голов Аргентина победила, Колумбия и Португалия сыграли 0:0, Алжир и Австрия забили шесть голов
Хорватия вырвала победу у Ганы, ДР Конго разгромило Узбекистан Хорватия вырвала победу у Ганы, ДР Конго разгромило Узбекистан
Англия справилась с Панамой, Хорватия одержала победу над Ганой Англия справилась с Панамой, Хорватия одержала победу над Ганой
Хорватия и Колумбия одержали минимальные победы Хорватия и Колумбия одержали минимальные победы

Видео

Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках
Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Канады в 1/16 и игра Франции в 1/8 ЧМ
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюс кабеком разбила росиянку во втором круге Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли ЛАСК перед встречей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа11:01
Сандерленд ответил Челси на жалкую попытку купить Джаку
ЧМ-202611:00
ЧМ-2026: Анонс дня — Канада vs Марокко, Франция vs Парагвай
Формула 110:32
Бывший руководитель Ред Булл появится в паддоке впервые после ухода
ЧМ-202610:00
Игрок сборной Испании стал лучшим в истории по обводкам на ЧМ
Европа09:37
Экс-тренер Кристал Пэлас возглавит Ноттингем
ЧМ-202609:09
Полузащитник Реала пропустит матч 1/8 финала ЧМ
ЧМ-202608:38
Месси побил рекорд Роналдо и Клозе
ЧМ-202608:14
ЧМ-2026: Аргентина победила Кабо-Верде, а Колумбия минимально обыграла Гану
ЧМ-202608:03
Колумбия переиграла Гану
ЧМ-202607:32
Аргентина обыграла Кабо-Верде в овертайме и вышла в 1/8 финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK