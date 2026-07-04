Колумбия - Гана 1:0: обзор матча и результат игры 04.07.2026

Вышла в 1/8 финала благодаря быстрой атаке и голу Ариаса.

Колумбия минимально переиграла сборную Ганы и отправляется в следующий раунд чемпионата мира.

Со стартового свистка сборная Колумбии контролировала игру за счёт активного флангового давления и высокого прессинга. Быстрые атаки номинальных хозяев регулярно вскрывали оборону Ганы, которая выглядела неорганизованно и теряла игроков в штрафной.

На 14‑й минуте игры наконец‑то сборной Колумбии удалось вскрыть оборону соперника: Джон Ариас находился один на дальней штанге и, следовательно, забил гол с правого края.

После перерыва Гана попыталась активизироваться за счёт Семеньо и Партея, но серьёзного давления не создала. Колумбия спокойно довела матч до победы и уверенно вышла в 1/8 финала, где сыграет со Швейцарией.

Статистика матча Колумбия — Гана 1/16 финала ЧМ‑2026

Колумбия — Гана 1:0

Гол: Ариас 14

Ожидаемые голы (xG): 2.20 — 0.27

Владение мячом: 61% — 39%

Удары: 20 — 8

Удары в створ: 8 — 0

Угловые: 3 — 2

Фолы: 14 — 10

Колумбия: Варгас — Муньос, Санчес, Лукуми, Мохика — Пуэрта, Лерма, Ариас — Родригес, Кордоба, Диас.

Гана: Ати Зиги — Сеная, Лукассен, Опоку, Менса — Партей — Уильямс, Иренкьи, Сибо, Семеньо — Айю.

Предупреждения: Ариас, Риос — Иренкьи, Фатаву, Сейду.

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