Колумбия - Гана 1:0: обзор матча и результат игры 04.07.2026
Колумбия минимально переиграла сборную Ганы и отправляется в следующий раунд чемпионата мира.
Со стартового свистка сборная Колумбии контролировала игру за счёт активного флангового давления и высокого прессинга. Быстрые атаки номинальных хозяев регулярно вскрывали оборону Ганы, которая выглядела неорганизованно и теряла игроков в штрафной.
На 14‑й минуте игры наконец‑то сборной Колумбии удалось вскрыть оборону соперника: Джон Ариас находился один на дальней штанге и, следовательно, забил гол с правого края.
После перерыва Гана попыталась активизироваться за счёт Семеньо и Партея, но серьёзного давления не создала. Колумбия спокойно довела матч до победы и уверенно вышла в 1/8 финала, где сыграет со Швейцарией.
Статистика матча Колумбия — Гана 1/16 финала ЧМ‑2026
Колумбия — Гана 1:0
Гол: Ариас 14
Ожидаемые голы (xG): 2.20 — 0.27
Владение мячом: 61% — 39%
Удары: 20 — 8
Удары в створ: 8 — 0
Угловые: 3 — 2
Фолы: 14 — 10
Колумбия: Варгас — Муньос, Санчес, Лукуми, Мохика — Пуэрта, Лерма, Ариас — Родригес, Кордоба, Диас.
Гана: Ати Зиги — Сеная, Лукассен, Опоку, Менса — Партей — Уильямс, Иренкьи, Сибо, Семеньо — Айю.
Предупреждения: Ариас, Риос — Иренкьи, Фатаву, Сейду.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!