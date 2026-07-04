Аргентина - Кабо-Верде 3:2 ОТ: обзор матча и результат игры 04.07.2026

Действующие чемпионы мира переиграли дебютанта турнира в непростом противостоянии 1/16 финала и вышли в следующий раунд.

Аргентина открыла счёт после гола Месси, который вновь подтвердил свой статус лидера, но Кабо-Верде быстро восстановил равновесие и продолжал навязывать борьбу.

В первом и втором тайме сборные не уступили друг другу и отвечали на контратаки соперников, так они перевели игру в дополнительное время. В овертайме команды снова обменялись голами: Мартинес забил за Аргентину, Кабрал ответил эффектным ударом в «девятку».

Однако решающий эпизод случился на 111‑й минуте — после углового Месси мяч после рикошета от защитника Боржеша оказался в воротах, что принесло Аргентине победу. В 1/8 финала они сыграют против Египта.

Статистика матча Аргентина — Кабо-Верде 1/16 финала ЧМ‑2026

Аргентина — Кабо-Верде 3:2 (ОТ, 1:1)

Голы: Месси 29, Лисандро Мартинес 92, Боржеш 111, (автогол) — Л. Дуарте 59, С. Кабрал 103

Ожидаемые голы (xG): 2.26 — 0.47

Владение мячом: 64% — 36%

Удары: 22 — 16

Удары в створ: 10 — 4

Угловые: 8 — 8

Фолы: 13 — 12

Аргентина: Э. Мартинес — Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Медина — Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Де Поль, Альмада — Месси, Лаутаро Мартинес.

Кабо-Верде: Возинья — Морейра, Боржеш, П. Лопеш, С. Кабрал — Пина, Мендеш, Л. Дуарте, Д. Дуарте — Ж. Кабрал, Н. да Кошта.

Предупреждения: Монтиэль — Пина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!