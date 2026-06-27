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Испания обыграла Уругвай, Кабо-Верде сыграло вничью

Обзор матчей группы Н.
Сегодня, 07:43       Автор: Валентина Чорноштан
Кабо-Верде – Саудовская Аравия / Getty Images
Кабо-Верде – Саудовская Аравия / Getty Images

Сборная Уругвая завершила выступление на чемпионате мира‑2026, уступив Испании. Первый тайм прошёл практически без опасных моментов. Забить гол испанцам удалось лишь к концовке первой сорокапятиминутки, и то из‑за ошибки.

На 42‑й минуте игры Фернандо Муслера не сумел зафиксировать в перчатках удар Алекса Баэны и позволил Испании уйти на перерыв с минимальным преимуществом.

После перерыва Марсело Бьелса сразу заменил Муслеру на Серхио Рочета, однако кадровые перестановки не помогли изменить ход встречи. Испания уверенно контролировала игру, а Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль регулярно создавали напряжение у ворот соперника.

На что номинальные хозяева встречи ответили лишь несколькими дальними ударами. Под конец игры Торрес мог удвоить преимущество, однако перебросил не только голкипера, но и перекладину.

Статистика матча Уругвай — Испания 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Уругвай — Испания 0:1

Гол: Баэна 42

Ожидаемые голы (xG): 0.20 — 0.86
Владение мячом: 33% — 67%
Удары: 5 — 6
Удары в створ: 1 — 1
Угловые: 1 — 6
Фолы: 14 — 14

Матч между Саудовской Аравией и Кабо-Верде имел огромное значение для обеих команд, и после финального свистка ничья вывела Кабо-Верде в плей-офф со второго места, а Саудовская Аравия завершила выступление на турнире.

С первых минут команды сделали ставку на осторожность, практически не рискуя у чужих ворот. Самым опасным эпизодом первого тайма стал удар Канно головой после навеса Аль-Амри, однако Возинья уверенно спас свою команду.

Во втором тайме Саудовская Аравия попыталась сыграть активнее, однако довольно быстро инициативой завладели футболисты Кабо-Верде. Африканцы уверенно контролировали ход встречи, не позволяя сопернику создавать моменты, а сами несколько раз опасно угрожали воротам соперника.

Статистика матча Кабо-Верде — Саудовская Аравия 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Кабо-Верде — Саудовская Аравия 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.52 — 0.40
Владение мячом: 51% — 49%
Удары: 15 — 7
Удары в створ: 2 — 3
Угловые: 4 — 2
Фолы: 10 — 16

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