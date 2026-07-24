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Футбол

Де ла Фуэнте объяснил, почему Ямаль вырос на ЧМ, несмотря на всего 1 забитый мяч

Тренер Испании о трансформации вундеркинда.
Сегодня, 10:25       Автор: Валентина Чорноштан
Луис де ла Фуэнте и Ламин Ямаль / Getty Images
Луис де ла Фуэнте и Ламин Ямаль / Getty Images

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил выступление Ламина Ямаля на чемпионате мира‑2026.

Напомним, что 19‑летний вингер Барселоны провёл восемь матчей и забил один гол.

По словам наставника, турнир стал для Ямаля важным шагом вперёд и позволил ему получить новый опыт. Де ла Фуэнте отметил, что футболист уже обладает выдающимися качествами, но продолжает развиваться.

Также он заявил, что для Ямаля, в частности, Мундиаль помог ему лучше понять важность самоотдачи и жертвенности ради интересов команды, передаёт RTVE.

К слову, Норвегия подаёт официальную жалобу на Трампа и ФИФА.

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