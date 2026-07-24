Трубин и Судаков проиграли первый еврокубковый матч сезона

В четверг, 23 июля, Бенфика отправилась в гости к Санкт-Галлену в рамках квалификации Лиги Европы.

Интересно, что и Георгий Судаков, и Анатолий Трубин появились в стартовом составе. Хавбек ни разу не выходил с первых минут за последние четыре месяца.

Однако в итоге "орлы" уступили швейцарскому клубу. Санкт-Галлен первым открыл счет, затем Силва сравнял, а за 10 минут до конца матча Санкт-Галлен вырвал победу у португальцев.

Оба украинца провели по 90 минут на поле. Трубин отличился четырьмя сейвами, а Судаков стал лидером по ударам, но из четырех попыток лишь одна была в створ ворот.

Санкт-Галлен — Бенфика 2:1

Голы: Бальде, 37, Гааль, 80 — Сильва, 44

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