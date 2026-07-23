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ЛНЗ и Гент не порадовали фанатов забитыми голами

Команды выявят победителя в ответном матче.
Вчера, 23:35       Автор: Андрей Безуглый
ЛНЗ - Гент / fc-lnz.com
ЛНЗ - Гент / fc-lnz.com

В четверг, 23 июля, ЛНЗ в условно домашнем матче встречалась с гентом в рамках квалификации Лиги конференций.

Команды выдали довольно серый и аккуратный матч, который завершился без единого забитого гола.

По игре бельгийский клуб имел небольшое преимущество, которое во втором тайме мог конвертировать в голы, но спасли перекладина и Паламарчук.

В итоге матч завершился с нулевым счетом, а кто пройдет дальше решится в ответном матче в Бельгии.

Статистика матча квалификации Лиги конференций ЛНЗ - Гент

ЛНЗ - Гент 0:0

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 6 - 11
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 3 - 3
Фолы: 17 - 7

ЛНЗ: Паламарчук — Пасич, Муравский, Дидык, Драмбаев — Якубу, Рябов, Пастух (Т. Бренер, 69) — Ассинор (Кравчук, 89), Дэвид (Микитишин, 56), Кузик (Цара, 68)

Гент: Руф — Нгом (Волкарт, 90+2), Берджесс, Ван дер Гейден, Араужу — Лопеш, Бенеш (Кадри, 60), Делорж (Де Влигер, 78) — Горе (Сонко, 77), Канга (Дин, 90+1), Вергара

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