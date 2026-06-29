iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Голкипер сборной Аргентины: Я не могу тренироваться

Отказался от операции.
Сегодня, 14:47       Автор: Валентина Чорноштан
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, что до сих пор испытывает дискомфорт из‑за перелома пальца, полученного во время подготовки к решающим матчам сезона.

Голкипер признался, что отказался от операции и пока не может полноценно тренироваться, однако планирует выйти на следующий матч без защитной шины.

Я до сих пор не могу тренироваться в обычном режиме, но в следующем матче смогу сыграть без шины.  Если честно, она очень неудобная, из-за нее перчатка сидит слишком свободно.

Также Мартинес отметил, что решение избежать операции было непростым, однако поддержка тренерского штаба помогла ему остаться в строю и продолжить выступление на турнире.

Ранее Анчелотти обнадёжил фанатов Бразилии состоянием Неймара.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Аргентины по футболу Эмилиано Мартинез

Статьи по теме

Аргентина победила, Колумбия и Португалия сыграли 0:0, Алжир и Австрия забили шесть голов Аргентина победила, Колумбия и Португалия сыграли 0:0, Алжир и Австрия забили шесть голов
Ювентус и Астон Вилла не могут договориться по игроку сборной Аргентины Ювентус и Астон Вилла не могут договориться по игроку сборной Аргентины
Защитник Аргентины повредил колено Защитник Аргентины повредил колено
Месси повторил рекорд легендарного немца Месси повторил рекорд легендарного немца

Видео

Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку
Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Бразилии, Германии и Нидерланд
просмотров
Свитолина снялась с турнира в Бад-Хомбурге
просмотров
Календарь Динамо: стали известны даты и время начала матчей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров
Калинина вылетела с турнира в Истборне
просмотров

Последние новости

ЧМ-202614:47
Голкипер сборной Аргентины: Я не могу тренироваться
НБА14:25
Лейкерс присматриваются к форварду Бруклина
ЧМ-202613:55
Анчелотти обнадёжил фанатов Бразилии состоянием Неймара
НБА13:40
Лейкерс включились в борьбу за центрового Атланты
Европа13:18
Романо о возможном продлении контракта Модрича с Миланом
Бокс12:48
Уайт готов организовать будущий бой Усика
ЧМ-202612:32
"Они неудобные и физически сильные": Нагельсманн о главной опасности от Парагвая
Формула 112:15
Ферстаппен высказался о своей борьбе за титул в 2026 году
ЧМ-202611:45
Куман сделал неожиданное заявление перед игрой против Марокко
Европа11:18
Лацио хочет подписать защитника Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK