Голкипер сборной Аргентины: Я не могу тренироваться

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, что до сих пор испытывает дискомфорт из‑за перелома пальца, полученного во время подготовки к решающим матчам сезона.

Голкипер признался, что отказался от операции и пока не может полноценно тренироваться, однако планирует выйти на следующий матч без защитной шины.

Я до сих пор не могу тренироваться в обычном режиме, но в следующем матче смогу сыграть без шины. Если честно, она очень неудобная, из-за нее перчатка сидит слишком свободно.

Также Мартинес отметил, что решение избежать операции было непростым, однако поддержка тренерского штаба помогла ему остаться в строю и продолжить выступление на турнире.

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