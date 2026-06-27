Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку
Украинский полусредневес Даниил Донченко (14-2) одержал досрочную победу в поединке со шведским соперником Теодором Берггреном (8-4).
Бой состоялся в субботу, 27 июня, в рамках турнира UFC Fight Night 280 в столице Азербайджана Баку.
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Донченко от начала противостояния пошел вперед, работая лоу-киками и ударами по корпусу, тогда как Берггрен действовал преимущественно от защиты.
Во втором раунде украинский боец продолжал владеть инициативой и в одном из эпизодов у него прошел хай-кик в голову оппонента, после чего тот оказался на канвасе. Украинец бросился добивать соперника, вынудив рефери остановить поединок.
SHIN TO CHIN 🤯@DonchenkoUFC gets the finish at #UFCBaku!— UFC (@ufc) June 27, 2026
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Таким образом, Донченко победил Берггрена техническим нокаутом во втором раунде.
Отметим, что изначально украинец должен был провести бой с другим шведом Андреасом Густафссоном (12-3), но тот снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.
Для украинского бойца эта победа стала третьей в UFC и седьмой кряду.
Донченко провел свой второй бой в 2026 году. В феврале украинец на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе одолел единогласным решением судей Алекса Мороно.
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