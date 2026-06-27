Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку

Украинский полусредневес Даниил Донченко (14-2) одержал досрочную победу в поединке со шведским соперником Теодором Берггреном (8-4).

Бой состоялся в субботу, 27 июня, в рамках турнира UFC Fight Night 280 в столице Азербайджана Баку.

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Донченко от начала противостояния пошел вперед, работая лоу-киками и ударами по корпусу, тогда как Берггрен действовал преимущественно от защиты.

Во втором раунде украинский боец продолжал владеть инициативой и в одном из эпизодов у него прошел хай-кик в голову оппонента, после чего тот оказался на канвасе. Украинец бросился добивать соперника, вынудив рефери остановить поединок.

Таким образом, Донченко победил Берггрена техническим нокаутом во втором раунде.

Отметим, что изначально украинец должен был провести бой с другим шведом Андреасом Густафссоном (12-3), но тот снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

Для украинского бойца эта победа стала третьей в UFC и седьмой кряду.

Донченко провел свой второй бой в 2026 году. В феврале украинец на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе одолел единогласным решением судей Алекса Мороно.

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