Защитник Аргентины повредил колено
Защитник сборной Аргентины и Тоттенхэма Кристиан Ромеро поделился информацией о полученном повреждении в игре с Австрией.
Напомним, что в начале второго тайма 28-летний игрок почувствовал дискомфорт после столкновения с Марселем Забитцером. Добавим, что он травмировал это колено ещё перед началом Мундиаля.
Через несколько минут, прихрамывая, Ромеро дал понять тренерскому штабу, что способен продолжить игру и в замене не нуждается. Однако на 57‑й минуте вместо него вышел Николас Отаменди.
Я знал, что это может случиться. У меня была небольшая проблема, я снова это почувствовал, но через 3-4 дня снова буду в порядке. Ничего серьёзного. Не буду вешать нос и вернусь более сильным, чем прежде.
🚨 Cuti Romero: “I knew this could happen to me. I had a little issue there, I felt it again, but in 3 or 4 days I’ll be fine again, so that’s that”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2026
“It’s nothing serious. Keep the head up and I'll come back stronger than before”. pic.twitter.com/CFm4NdQvg1
Тем временем звезда сборной Аргентины побила рекорд Клозе на чемпионате мира.
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