iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Защитник Аргентины повредил колено

Сборная потеряла Ромеро на несколько дней.
Сегодня, 11:21       Автор: Валентина Чорноштан
Замена Кристиана Ромеро / Getty Images
Замена Кристиана Ромеро / Getty Images

Защитник сборной Аргентины и Тоттенхэма Кристиан Ромеро поделился информацией о полученном  повреждении в игре с Австрией. 

Напомним, что в начале второго тайма 28-летний игрок почувствовал дискомфорт после столкновения с Марселем Забитцером. Добавим, что он травмировал это колено ещё перед началом Мундиаля.

Через несколько минут, прихрамывая, Ромеро дал понять тренерскому штабу, что способен продолжить игру и в замене не нуждается. Однако на 57‑й минуте вместо него вышел Николас Отаменди.

Я знал, что это может случиться. У меня была небольшая проблема, я снова это почувствовал, но через 3-4 дня снова буду в порядке. Ничего серьёзного. Не буду вешать нос и вернусь более сильным, чем прежде.

Тем временем звезда сборной Аргентины побила рекорд Клозе на чемпионате мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Аргентины по футболу Кристиан Ромеро

Статьи по теме

Месси повторил рекорд легендарного немца Месси повторил рекорд легендарного немца
Норвегия разгромила Ирак, Аргентина обыграла Алжир Норвегия разгромила Ирак, Аргентина обыграла Алжир
Манчестер Юнайтед может выкупить звезду Тоттенхэма Манчестер Юнайтед может выкупить звезду Тоттенхэма
У ключевого игрока сборной Аргентины перелом пальца У ключевого игрока сборной Аргентины перелом пальца

Видео

Динамо избежало поражения в спарринге с чемпионом Чехии
Динамо избежало поражения в спарринге с чемпионом Чехии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Португалии и Англии
просмотров
Свитолина поборется за выход в полуфинал турнира WTA 500 в Берлине
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" завершили вничью первый спарринг на тренировочном сборе
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров

Последние новости

НБА11:49
Выяснилось, почему Бостон уступили Хит в гонке за Янниса
ЧМ-202611:21
Защитник Аргентины повредил колено
ЧМ-202611:00
ЧМ-2026: Анонс дня — Португалия vs Узбекистан, Англия vs Гана, Колумбия vs ДР Конго
Бокс10:51
"Побью этого парня": Хргович сомневается в британском проспекте
Теннис10:31
Синнер раскрыл главный секрет успеха: "Всё зависит от старта"
ЧМ-202610:07
"Нам это необходимо": Тренер Норвегии бросил вызов Мбаппе и компании
Украина09:47
Вылетевшая из УПЛ команда рассталась со спортивным директором
Формула 109:25
Действующие чемпионы поддержали идею возвращения двигателей V8
НБА08:59
Милуоки обменяли Янниса Адетокумбо
ЧМ-202608:39
ЧМ-2026: Франция обыграла Ирак, Норвегия победила Сенегал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK