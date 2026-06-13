Канада - Босния и Герцеговина 1:1: обзор матча и результат игры 12.06.2026

В пятницу, 12 июня, в Торонто на чемпионате мира-2026 состоялся матч, в котором одна из трех стран-хозяек Канада встречалась с Боснией и Герцеговиной.

Соперники не смогли определить победителя и выдали первый на этом мировом первенстве ничейный результат, завершив противостояние со счетом 1:1.

Канадцы действовали активнее в первом тайме, однако именно североамериканской сборной пришлось отыгрываться после 21-й минуты. Боснийцам же повести в матче помогло стандартное положение. Иван Башич выполнил подачу с углового с правого фланга, которую на ближней стойке продлил Сеяд Колашинац, а Йово Лукич с близкого расстояния головой переправил мяч в сетку.

Во второй половине встречи Канада пошла отыгрываться, продолжая оказывать давление на соперника, а боснийскую сборную от пропущенного в одном из эпизодов спас капитан команды Колашинац, переведя мяч в перекладину, а в другом Никола Катич вынес мяч с линии пустых ворот.

Тем не менее ближе к концу поединка попытки канадцев восстановить паритет все же увенчались успехом. На 78-й минуте Кайл Ларин, который за две минуты до этого вышел на замену, после изящного паса от Промиса Дэвида получил мяч на линии штрафной и точно пробил под правую стойку.

В другом матче группы B в первом туре ЧМ-2026 13 июня встретятся Катар и Швейцария.

Статистика матча Канада - Босния и Герцеговина 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

Канада - Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Ларин, 78 - Лукич, 21

Ожидаемые голы (xG): 1.05 - 0.98

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 13 - 8

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 9 - 4

Фолы: 10 - 20

Канада: Крепо - Джонстон, Де Фужероль, Корнелиус, Ларея - Бьюкенен (Ахмед, 62), Эуштакиу (Осорио, 90+1), Коне, Миллар (Шаффельбург, 62) - Дж. Дэвид (П. Дэвид, 62), Олувасеи (Ларин, 76).

Босния и Герцеговина: Василь - Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац (Бурнич, 84) - Байрактаревич (Шуньич, 74), Башич (Гигович, 62), Тахирович, Мемич (Алайбегович, 74) - Лукич (Баждар, 62), Демирович.

Предупреждения: Джонстон, Де Фужероль - Демирович, Лукич, Катич.

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