Игрок сборной Канады получил жуткую травму, из-за которой пропустит несколько месяцев

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы.

24-летний футболист получил серьезное повреждение левой ноги на 53-й минуте матча чемпионата мира-2026 с Катаром (6:0) вследствие жесткого подката от игрока азиатской команды Ассима Мадибо.

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Канадского хавбека вынесли с поля на носилках, а катарец получил прямую красную карточку, оставив свою сборную вдевятером.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: TV commentators confirm that Ismael Kone suffered TWO FRACTURES following Madibo's foul during the Canada v Qatar match:



• 1 fracture to the tibia

• 1 fracture to the fibula



Our prayers are with Kone. Terrible news for the world of football. 🙏 pic.twitter.com/RbcuhmmyZu — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 18, 2026

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Коне диагностировали перелом малоберцовой и большеберцовой костей и вскоре он перенесет операцию.

Сейчас футболист находится в больнице вместе со своей матерью, которая поддерживает его перед хирургическим вмешательством.

Ожидается, что на восстановление канадскому полузащитнику потребуется четыре-пять месяцев.

Также отмечается, что после жуткого инцидента Мадибо попросил прощения у Коне.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

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