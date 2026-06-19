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Футбол

Игрок сборной Канады получил жуткую травму, из-за которой пропустит несколько месяцев

Исмаэль Коне досрочно завершил матч ЧМ-2026 с Катаром из-за перелома ноги.
Сегодня, 09:48       Автор: Игорь Мищук
Исмаэль Коне получил перелом ноги / Getty Images
Исмаэль Коне получил перелом ноги / Getty Images

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы.

24-летний футболист получил серьезное повреждение левой ноги на 53-й минуте матча чемпионата мира-2026 с Катаром (6:0) вследствие жесткого подката от игрока азиатской команды Ассима Мадибо.

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Канадского хавбека вынесли с поля на носилках, а катарец получил прямую красную карточку, оставив свою сборную вдевятером.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Коне диагностировали перелом малоберцовой и большеберцовой костей и вскоре он перенесет операцию.

Сейчас футболист находится в больнице вместе со своей матерью, которая поддерживает его перед хирургическим вмешательством.

Ожидается, что на восстановление канадскому полузащитнику потребуется четыре-пять месяцев.

Также отмечается, что после жуткого инцидента Мадибо попросил прощения у Коне.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

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