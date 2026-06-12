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Сауль Альварес выполнил важную миссию после первого матча ЧМ-2026

Именитый мексиканский боксер посетил поединок-открытие домашнего мирового первенства.
Сегодня, 20:10       Автор: Игорь Мищук
Сауль Альварес и Хулиан Киньонес / Getty Images
Сауль Альварес и Хулиан Киньонес / Getty Images

В четверг, 11 июня, в Мехико состоялся стартовый матч чемпионата мира-2026, в котором Мексика сыграла с ЮАР.

Поединок-открытие турнира, в котором мексиканцы одержали победу 2:0, посетил бывший абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес, а после игры встретился с нападающим Хулианом Киньонесом, который стал автором первого гола на нынешнем мировом первенстве.

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Именитый мексиканский боксер после завершения поединка вручил соотечественнику награду лучшего игрока матча.

Напомним, что в другом матче группы А первого тура ЧМ-2026 сборная Южной Кореи одержала победу 2:1 над Чехией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес сборная Мексики

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