Сауль Альварес выполнил важную миссию после первого матча ЧМ-2026
В четверг, 11 июня, в Мехико состоялся стартовый матч чемпионата мира-2026, в котором Мексика сыграла с ЮАР.
Поединок-открытие турнира, в котором мексиканцы одержали победу 2:0, посетил бывший абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес, а после игры встретился с нападающим Хулианом Киньонесом, который стал автором первого гола на нынешнем мировом первенстве.
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Именитый мексиканский боксер после завершения поединка вручил соотечественнику награду лучшего игрока матча.
JULIÁN QUIÑONES IS YOUR PLAYER OF THE MATCH 🇲🇽🏆✨— DAZN Football (@DAZNFootball) June 11, 2026
And who better to hand him the trophy than Mexican boxing icon Canelo Álvarez! 🥊🤝⚽ #WorldCup pic.twitter.com/AYXIlQEmZM
Напомним, что в другом матче группы А первого тура ЧМ-2026 сборная Южной Кореи одержала победу 2:1 над Чехией.
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