Тренер Дюбуа - о Уордли: "Его ударная мощь преувеличена"

Совсем скоро состоится поединок британских супертяжеловесов Фабио Уордли и Дэниела Дюбуа.

Перед встречей, которая запланирована на 9 мая, тренер Дюбуа Дон Чарльз высказался о своём клиенте и сопернике.

Для меня Уордли — даже не самый сильный панчер из тех, с кем дрался Дэниел. У него такой же процент нокаутов, как и у Дэниела, около 95%, но у Уордли он набит на более слабой оппозиции, при всём уважении. Единственный его соперник сопоставимого уровня — это Джозеф Паркер, и тот закончил бой на ногах. Он был остановлен, но не нокаутирован.

"Мы не наивная команда, но часто бой проигрывают ещё до его начала, когда начинают делать из соперника монстра. Я вижу очень мотивированного, жёсткого бойца с отличной историей. Я уважаю всё это, но он не Александр Усик и не соперник моему парню", - сказал он для The Ring.

К слову, Уайт вызвал на бой Чисору, предложив устроить трилогию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!