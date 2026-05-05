Игроки Реала недовольны поведением Мбаппе в раздевалке

Как пишет авторитетное издание L’Equipe, игроки и сотрудники Реала недовольны поведением Килиана Мбаппе.

По имеющейся информации, форвард мадридской команды пренебрежительно относится к сотрудникам "сливочного" клуба.

Также источник добавляет, что Мбаппе находится в большей изоляции от партнёров в раздевалке и, если и общается с сокомандниками, то только с французскими футболистами.

Ранее появилась информация о том, что часть раздевалки Реала была недовольна отпуском Мбаппе, который вместо восстановления провёл время со своей девушкой.

К слову, звезда Барселоны отказался от вариантов из Саудовской Аравии.

