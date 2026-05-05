Вембаньяма смог побить рекорд 40-летней давности

Также снова оформил уникальный трипл-дабл.
Сегодня, 11:59       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма / Getty Images

В недавней игре Сан-Антонио в рамках серии второго раунда плей-офф НБА их центровой побил рекорд, державшийся более 40 лет.

Виктор Вембаньяма в игре против Миннесоты сделал 12 блок-шотов, тем самым превзойдя достижение, установленное Марком Итоном, у которого было 10 блок-шотов за матч.

Кроме этого француз набрал 11 очков, 15 подборов и 5 передач, а также стал самым молодым центровым в истории с трипл-даблом. Добавим, что этот трипл-дабл стал для баскетболиста седьмым в текущем постсезоне.

Также он стал единственным баскетболистом, набравшим двузначное количество блок-шотов и при этом отдавшим как минимум 5 передач, пишет BasketNews.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Виктор Вембаньяма

