Вембаньяма смог побить рекорд 40-летней давности

В недавней игре Сан-Антонио в рамках серии второго раунда плей-офф НБА их центровой побил рекорд, державшийся более 40 лет.

Виктор Вембаньяма в игре против Миннесоты сделал 12 блок-шотов, тем самым превзойдя достижение, установленное Марком Итоном, у которого было 10 блок-шотов за матч.

Кроме этого француз набрал 11 очков, 15 подборов и 5 передач, а также стал самым молодым центровым в истории с трипл-даблом. Добавим, что этот трипл-дабл стал для баскетболиста седьмым в текущем постсезоне.

Также он стал единственным баскетболистом, набравшим двузначное количество блок-шотов и при этом отдавшим как минимум 5 передач, пишет BasketNews.

Тем временем в Формуле-1 президент ФИА допустил изменения правил владения командами.

