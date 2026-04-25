Известны шансы Вембаньямы на выход в 3 или 4 матче плей-офф НБА

Проходит протокол после сотрясения.
Сегодня, 11:48       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Виктор Вембаньяма, который во второй игре против Портленда выбыл во второй четверти с сотрясением мозга, несмотря на проблемы со здоровьем, француз отправится с командой в Портленд, ведь именно там пройдут третий и четвертый матч серии первого раунда плей-офф.

По имеющейся информации, центровой проходит необходимые процедуры в рамках протокола франшизы по сотрясениям мозга. А именно, ему нужно пройти неврологическое тестирование, а также показать реакцию организма при длительной нагрузке, чтобы его допустили к игре.

На текущий момент Виктор принял участие в бросковой тренировке, однако до окончательных выводов после тестов еще далеко. Инсайдер Шэмс Чарания считает, что только в четвертом матче француз может принять участие.

