Тейтум покорил выдающийся рекорд Джордана

Форвард Бостона достиг рубежа в 3000 очков в постсезоне.
Сегодня, 12:20       Автор: Валентина Чорноштан
Джейсон Тейтум / Getty Images
Джейсон Тейтум сумел покорить выдающийся рекорд Джордана, Брайанта и еще 11 легенд в рамках плей-офф НБА.

Форвард Бостона набрал 25 очков и отдал 7 передач в третьем матче против Филадельфии, благодаря чему теперь на его счету 3005 очков в постсезоне.

Выше него по этому показателю только Кевин Макхейл, у которого в активе 3182 очка, Джон Хавличек (3776) и Ларри Берд (3897).

Кроме этого, Тейтум стал 14-м игроком в истории франшизы с 3000+ очками, 1000+ подборами и 500+ передачами в постсезоне.

