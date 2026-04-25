Тейтум покорил выдающийся рекорд Джордана
Джейсон Тейтум сумел покорить выдающийся рекорд Джордана, Брайанта и еще 11 легенд в рамках плей-офф НБА.
Форвард Бостона набрал 25 очков и отдал 7 передач в третьем матче против Филадельфии, благодаря чему теперь на его счету 3005 очков в постсезоне.
Выше него по этому показателю только Кевин Макхейл, у которого в активе 3182 очка, Джон Хавличек (3776) и Ларри Берд (3897).
Кроме этого, Тейтум стал 14-м игроком в истории франшизы с 3000+ очками, 1000+ подборами и 500+ передачами в постсезоне.
Players with 3000+ PTS, 1000+ REB and 500+ AST in NBA playoff history:— Max (@lissmx14) April 25, 2026
LeBron James
Michael Jordan
Kareem Abdul-Jabbar
Kobe Bryant
Shaquille O’Neal
Tim Duncan
Kevin Durant
Karl Malone
Larry Bird
John Havlicek
Magic Johnson
Scottie Pippen
Wilt Chamberlain
Now… Jayson Tatum
