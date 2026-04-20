НБА объявила тройку кандидатов на звание MVP

Также названы претенденты на другие индивидуальные награды.
Сегодня, 12:10       Автор: Игорь Мищук
Тройка претендентов на звание MVP НБА / nba.com
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила тройку финалистов голосования за звание самого ценного игрока (MVP).

Как сообщает официальный сайт НБА, на приз претендуют действующий обладатель награды Шэй Гилджес-Александер (Оклахома-Сити), а также Никола Йокич (Денвер) и Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио).

Самый ценный игрок (MVP):

  • Шэй Гилджес-Александер (Оклахома-Сити)
  • Никола Йокич (Денвер)
  • Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)

Также НБА назвала всех претендентов на другие индивидуальные награды.

Новичок года:

  • Ви Джей Эджкомб (Филадельфия)
  • Купер Флегг (Даллас)
  • Кон Книппел (Шарлотт)

Тренер года:

  • Джей Би Бикерстафф (Детройт)
  • Митч Джонсон (Сан-Антонио)
  • Джо Маззулла (Бостон)

Лучший шестой игрок:

  • Тим Хардуэй-младший (Денвер)
  • Хайме Хакес-младший (Майами)
  • Келдон Джонсон (Сан-Антонио)

Лучший оборонный игрок:

  • Чет Холмгрен (Оклахома-Сити)
  • Осар Томпсон (Детройт)
  • Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)

Самый прогрессирующий игрок:

  • Никил Александер-Уокер (Атланта)
  • Дэнни Авдия (Портленд)
  • Джейлен Дюрен (Детройт)

Лучший клатчер:

  • Энтони Эдвардс (Миннесота)
  • Шэй Гилджес-Александер (Оклахома-Сити)
  • Джамал Мюррей (Денвер)

