НБА объявила тройку кандидатов на звание MVP
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила тройку финалистов голосования за звание самого ценного игрока (MVP).
Как сообщает официальный сайт НБА, на приз претендуют действующий обладатель награды Шэй Гилджес-Александер (Оклахома-Сити), а также Никола Йокич (Денвер) и Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио).
Самый ценный игрок (MVP):
- Шэй Гилджес-Александер (Оклахома-Сити)
- Никола Йокич (Денвер)
- Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)
The three finalists for the 2025-26 Kia NBA Most Valuable Player Award:— NBA Communications (@NBAPR) April 19, 2026
▪️Shai Gilgeous-Alexander, @okcthunder
▪️Nikola Jokić, @nuggets
▪️Victor Wembanyama, @spurs
Также НБА назвала всех претендентов на другие индивидуальные награды.
Новичок года:
- Ви Джей Эджкомб (Филадельфия)
- Купер Флегг (Даллас)
- Кон Книппел (Шарлотт)
The three finalists for the 2025-26 Kia NBA Rookie of the Year Award:— NBA Communications (@NBAPR) April 19, 2026
▪️VJ Edgecombe, @sixers
▪️Cooper Flagg, @dallasmavs
▪️Kon Knueppel, @hornets
Тренер года:
- Джей Би Бикерстафф (Детройт)
- Митч Джонсон (Сан-Антонио)
- Джо Маззулла (Бостон)
The three finalists for the 2025-26 NBA Coach of the Year Award:— NBA Communications (@NBAPR) April 19, 2026
▪️J.B. Bickerstaff, @DetroitPistons
▪️Mitch Johnson, @spurs
▪️Joe Mazzulla, @celtics
Лучший шестой игрок:
- Тим Хардуэй-младший (Денвер)
- Хайме Хакес-младший (Майами)
- Келдон Джонсон (Сан-Антонио)
The three finalists for the 2025-26 Kia NBA Sixth Man of the Year Award:— NBA Communications (@NBAPR) April 19, 2026
▪️Tim Hardaway Jr., @nuggets
▪️Jaime Jaquez Jr., @MiamiHEAT
▪️Keldon Johnson, @spurs
Лучший оборонный игрок:
- Чет Холмгрен (Оклахома-Сити)
- Осар Томпсон (Детройт)
- Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)
The three finalists for the 2025-26 Kia NBA Defensive Player of the Year Award:— NBA Communications (@NBAPR) April 19, 2026
▪️Chet Holmgren, @okcthunder
▪️Ausar Thompson, @DetroitPistons
▪️Victor Wembanyama, @spurs
Самый прогрессирующий игрок:
- Никил Александер-Уокер (Атланта)
- Дэнни Авдия (Портленд)
- Джейлен Дюрен (Детройт)
The three finalists for the 2025-26 Kia NBA Most Improved Player Award:— NBA Communications (@NBAPR) April 19, 2026
▪️Nickeil Alexander-Walker, @ATLHawks
▪️Deni Avdija, @trailblazers
▪️Jalen Duren, @DetroitPistons
Лучший клатчер:
- Энтони Эдвардс (Миннесота)
- Шэй Гилджес-Александер (Оклахома-Сити)
- Джамал Мюррей (Денвер)
The three finalists for the 2025-26 Kia NBA Clutch Player of the Year Award:— NBA Communications (@NBAPR) April 19, 2026
▪️Anthony Edwards, @Timberwolves
▪️Shai Gilgeous-Alexander, @okcthunder
▪️Jamal Murray, @nuggets
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей плей-офф НБА.
