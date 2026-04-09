НБА планирует реформу драфт-лотереи

Совет управляющих лиги может изменить систему драфта ради честной борьбы.
Сегодня, 09:41       Автор: Валентина Чорноштан
2025 NBA Draft / Getty Images
2025 NBA Draft / Getty Images

Шэмс Чарания сообщил, что франшиза собирается изменить систему лотереи драфта, чтобы снизить стимулы клубов к танкингу.

Как заявляет инсайдер, новая реформа сделает чтобы нижние 10 команд будут иметь одинаковые шансы на первый пик. Также обсуждается идея разделить команды на группы: топ-8, затем 9-10 отдельно и 11-18.

Отмечается, что главная цель лиги это снизить стимул бороться за худшие места в таблице. По словам Чарании, близкого к источникам к НБА, если у команд из топ-8-10 одинаковые шансы, пропадает смысл специально опускаться ниже.

Добавим, что голосование состоится 28 мая: Совет управляющих примет решение по реформе драфт-лотереи, направленной против танкинга.

Тем временем в футболе АЗ потерял ключевого игрока перед игрой с Шахтером в рамках Лиги конференций.

