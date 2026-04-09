АЗ потерял ключевого игрока перед игрой с Шахтером

Алкмар едет в Краков без лидера полузащиты.
Сегодня, 08:13       Автор: Валентина Чорноштан
Йорди Класи / Getty Images

В среду, 9 апреля, Шахтер на номинальном домашнем поле примет АЗ. Однако нидерландская команда поедет в Краков без своего ключевого лидера.

Алкмарцы лишились капитана Йорди Класи, 34-летний центральный хавбек не сыграет против украинской команды из-за травмы, сообщает ESPN.

Добавим, что повреждение нидерландского футболиста оставило его вне футбольного поля с января 2025 года. Хотя он уже вернулся к тренировкам, медицинский штаб АЗ не допустил его участия в матче 1/4 Лиги конференций.

Класи не поехал с командой в Польшу и остался в Алкмаре, где на данный момент тренируется по индивидуальному графику под присмотром врачей.

Тем временем Жирона озвучила неутешительную информацию о травме Ваната.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

