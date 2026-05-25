Представитель Мерседеса выиграл Гран-при Канады

На втором месте Хэмилтон, Ферстаппен – 3-й.
Сегодня, 07:29       Автор: Валентина Чорноштан
Гран-при Канады / Getty Images
Накануне состоялся Гран-при Канады, в котором победителем стал пилот Мерседеса Андреа Кими Антонелли. Для него эта победа стала четвёртой в этом сезоне.

Его напарник Джордж Расселл устроил итальянскому гонщику настоящую дуэль на трассе, британец несколько раз прессинговал Кими и за счёт более эффективной работы с шинами дважды проходил итальянца, однако Антонелли ненадолго возвращал себе лидерство.

Развязка наступила на 30-м круге - болиду Расселла отказала силовая установка, и Джордж сошёл с дистанции.

Позже аналогичные проблемы настигли и Норриса, который завершил гонку из-за поломки новой коробки передач. Так как семикратный чемпион Льюис Хэмилтон был очень близок к пилоту Макларена, то сход действующего чемпиона Формулы-1 сыграл на руку пилоту Феррари, и тот занял третье место.

Однако со временем Хэмилтон приблизился к Ферстаппену. Нидерландец навязал борьбу Хэмилтону и удерживал пилота Феррари позади почти до самого финиша, но на 62-м круге британцу удалось выйти вперёд. Добавим, что около шести пилотов досрочно завершили заезд.

