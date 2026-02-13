iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА может изменить систему драфта

Обсуждает новый отборочный турнир.
Сегодня, 13:50       Автор: Валентина Чорноштан
НБА Драфт / Getty Images
НБА Драфт / Getty Images

Лига рассмотрит создание турнира для определения порядка на драфте.

По имеющейся информации, НБА хочет ввести турнир между лотерейными командами для определения очередности драфта.

Отмечается, что это необходимо с целью остановить намеренные проигрыши, которые позволяли бы получить более высокую позицию на драфте.

Напомним, что участниками драфт-лотереи являются 14 команд, не попавших в плей-офф НБА.

К слову, Михайлюк стал одним из лучших в составе Юты в матче против Блэйзерс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: драфт НБА

Статьи по теме

Драфт НБА: в ТОП-5 без сюрпризов Драфт НБА: в ТОП-5 без сюрпризов
Макс Шульга: будет ли в НБА новый украинец? Макс Шульга: будет ли в НБА новый украинец?
Награда за худший обмен в истории: Даллас выиграл лотерею драфта Награда за худший обмен в истории: Даллас выиграл лотерею драфта
Украинец попал в список баскетболистов, которых могут выбрать на следующем драфте НБА Украинец попал в список баскетболистов, которых могут выбрать на следующем драфте НБА

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская спринтерская гонка продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Товарищеские матчи клубов УПЛ, Забарный сыграет против Ренна
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Теннис14:28
Стародубцева завершает выступление на турнире в ОАЭ
Европа14:13
Барселона нашла игрока, который усилит защиту команды
Автоспорт13:55
Бондарев стал первым украинцем-чемпионом в формульных сериях
НБА13:50
НБА может изменить систему драфта
Формула 113:25
Норрис назвал команды, которые опережают Макларен
Теннис13:17
Костюк досрочно снимается еще с одного турнира
Олимпийские игры12:58
Международная правовая организация обвинила МОК в двойных стандартах
Олимпийские игры12:46
С итальянской биатлонистки сняли отстранение за допинг
Бокс12:24
Хирн о бое Джошуа – Фьюри: Ближайшие недели или месяц он может начать возвращаться
Олимпийские игры12:22
На Олимпиаде-2026 установили первый мировой рекорд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK