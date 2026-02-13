НБА может изменить систему драфта
Лига рассмотрит создание турнира для определения порядка на драфте.
По имеющейся информации, НБА хочет ввести турнир между лотерейными командами для определения очередности драфта.
Отмечается, что это необходимо с целью остановить намеренные проигрыши, которые позволяли бы получить более высокую позицию на драфте.
Shams says having a tournament among lottery teams- to determine draft order - has been discussed. If that happens, any team that intentionally tries to win a play in game would be committing franchise malfeasance. Play Burnie in the 9-10 elimination game if you need to.— Barry Jackson (@flasportsbuzz) February 13, 2026
Напомним, что участниками драфт-лотереи являются 14 команд, не попавших в плей-офф НБА.
К слову, Михайлюк стал одним из лучших в составе Юты в матче против Блэйзерс.
