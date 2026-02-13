Стародубцева завершает выступление на турнире в ОАЭ

В четверг, 13 февраля, Юлия Стародубцева принимала участие в турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Ей предстояло обыграть представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе. Если первый сет остался за Еленой, то во втором украинка взяла верх, и теннисистки сыграли третий сет, в котором победу вырвала румынка.

Матч длился 2 часа 25 минут. За это время Юлия допустила две двойные ошибки и реализовала два из трёх брейк-поинтов.

Квалификация. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Елена-Габриэла Русе (Румыния, 12) 6:2, 7:6 (7:3), 1:6.

Отметим, что это было первое очное противостояние соперниц.

А вот другая украинская теннисистка, Вероника Подрез, уверенно прошла во второй круг ITF W50.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!