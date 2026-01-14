iSport.ua
Australian Open: Стародубцева уничтожила Папамихаил в квалификации

Украинка вышла в финал.
Сегодня, 07:41       Автор: Василий Войтюк
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

В рамках второго раунда квалификации на Australian Open украинская теннисистка Юлия Стародубцева одержала победу над представительницей Греции.

После тяжелого трехсетового матча в первом круге Стародубцева одержала более уверенную победу, но не настолько легкую, как может показаться по счету.

В первой партии украинка проиграла гейм на своей подаче, но при этом выиграла все три гейма соперницы. Во второй партии девушки начали с гейма, в котором было целых 17 розыгрышей, но все же завершился он реализованным с четвертой попытки брейком в исполнении украинки. 

После этого представительница Греции дважды "затягивала" геймы на подаче украинки, но оформить хотя бы один брейк не смогла. После полутора часа игры матч закончился.

Australian Open, 2-й раунд квалификации
Юлия Стародубцева (Украина) - Деспина Папамихаил (Греция) - 6:1, 6:2

Напомним, что свой матч второго раунда квалификации выиграла и другая украинка Ангелина Калинина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

