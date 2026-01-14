iSport.ua
Русский Українська

Australian Open: Калинина прошла второй раунд квалификации

Украинка наблизилась к основной стадии.
Сегодня, 07:22       Автор: Василий Войтюк
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

В Австралии продолжается квалификация на первый турнир серии Grand Slam, в которой участие принимают и украинские спортсмены.

Ангелина Калинина во втором раунде отбора встретилась с представительницей Нидерландов Анук Куверманс.

Первый сет выдался тяжелым, соперница даже имела один сет-бол, но Калинина все же довела дело до тай-брейка, где сумела дожать опонентку. А вот во втором сете все было куда легче - 6:0.

Australian Open, 2-й раунд квалификации
Ангелина Клинина (Украина) - Анук Куверманс (Нидерланды) - 7:6 (6), 6:0

В финале квалификации украинка встретится со 145-й ракеткой мира Майей Хвалинской из Польши. Напомним, что накануне другая украинка Даяна Ястремская вылетела с турнира в Аделаиде в первом же раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ангелина Калинина

Статьи по теме

Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
Калинина и еще три украинца сыграют в квалификации Australian Open Калинина и еще три украинца сыграют в квалификации Australian Open
Калинина ошеломлена титулом в Лиможе Калинина ошеломлена титулом в Лиможе
Калинина взяла трофей в Лиможе Калинина взяла трофей в Лиможе

Видео

В Мексике игрок коленом вырвал кусок газона, на котором должны тренироваться участники ЧМ-2026
В Мексике игрок коленом вырвал кусок газона, на котором должны тренироваться участники ЧМ-2026

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: дебют Арбелоа и полуфиналы КАНа
просмотров

Последние новости

Украина11:21
Карпаты подписали четвертого игрока Руха за 2026 год
НБА10:54
Игрок Майами вышел на второе место по очкам в истории клуба
Другие страны10:27
В Мексике игрок коленом вырвал кусок газона, на котором должны тренироваться участники ЧМ-2026
Теннис09:50
Australian Open: Снигур прошла в финал квалификации
НБА09:22
НБА: Оклахома наконец-то переиграла Сан-Антонио, Миннесота выиграла в Милуоки
Теннис08:47
Три украинки получили посев на Australian Open
НХЛ08:26
НХЛ: ужасный день для лидеров Востока, Коламбус и Виннипег победили
Европа07:57
Футбол сегодня: дебют Арбелоа и полуфиналы КАНа
Теннис07:41
Australian Open: Стародубцева уничтожила Папамихаил в квалификации
Теннис07:22
Australian Open: Калинина прошла второй раунд квалификации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK