Australian Open: Калинина прошла второй раунд квалификации

В Австралии продолжается квалификация на первый турнир серии Grand Slam, в которой участие принимают и украинские спортсмены.

Ангелина Калинина во втором раунде отбора встретилась с представительницей Нидерландов Анук Куверманс.

Первый сет выдался тяжелым, соперница даже имела один сет-бол, но Калинина все же довела дело до тай-брейка, где сумела дожать опонентку. А вот во втором сете все было куда легче - 6:0.

Australian Open, 2-й раунд квалификации

Ангелина Клинина (Украина) - Анук Куверманс (Нидерланды) - 7:6 (6), 6:0

В финале квалификации украинка встретится со 145-й ракеткой мира Майей Хвалинской из Польши. Напомним, что накануне другая украинка Даяна Ястремская вылетела с турнира в Аделаиде в первом же раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!