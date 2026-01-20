Калинина не смогла преодолеть первый круг Australian Open
В ночь на вторник, 20 января, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№179 WTA) уступила в первом круге Australian Open-2026.
Украинка, преодолевшая квалификацию, в стартовом матче основной сетки турнира потерпела поражение в двух сетах от Ван Синьюй (№46 WTA) из Китая.
Обе партии завершились с одинаковым счетом в пользу китайской теннисистки - 6:3, 6:3.
Калинина за матч один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один из двух брейк-поинтов.
Матч продолжался 1 час 34 минуты.
Australian Open
Первый круг
Ангелина Калинина (Украина, Q) - Ван Синьюй (Китай) 3:6, 3:6
Напомним, ранее украинка Даяна Ястремская также не смогла пробиться во второй раунд Australian Open-2026.
