Даяна Ястремская не смогла пробиться во второй раунд Australian Open

Уступила неудобной сопернице.
Сегодня, 10:21       Автор: Валентина Чорноштан
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, как и Марта Костюк, не смогла пройти во второй раунд Australian Open.

В первом раунде Даяна сыграла против представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе. Матч длился 1 час 48 минут.

В первом сете Ястремская уступала 2:5, но сумела сравнять счёт, отыграв четыре матчбола. Однако два следующих гейма остались за представительницей Румынии, и второй сет прошёл под контролем Русе.

Счёт встречи 2:0 – 4:6, 5:7.

Напомним, что для Даяны турнир полностью не завершён, ведь она примет участие на AT-2026 в парном разряде, где заявлена вместе с американкой Алишей Паркс.

А вот Элина Свитолина смогла пройти во второй раунд турнира. Подробнее о её игре вы можете почитать на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даяна Ястремская

