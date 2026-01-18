Даяна Ястремская не смогла пробиться во второй раунд Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, как и Марта Костюк, не смогла пройти во второй раунд Australian Open.

В первом раунде Даяна сыграла против представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе. Матч длился 1 час 48 минут.

В первом сете Ястремская уступала 2:5, но сумела сравнять счёт, отыграв четыре матчбола. Однако два следующих гейма остались за представительницей Румынии, и второй сет прошёл под контролем Русе.

Счёт встречи 2:0 – 4:6, 5:7.

Напомним, что для Даяны турнир полностью не завершён, ведь она примет участие на AT-2026 в парном разряде, где заявлена вместе с американкой Алишей Паркс.

А вот Элина Свитолина смогла пройти во второй раунд турнира. Подробнее о её игре вы можете почитать на нашем сайте.

