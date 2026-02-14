iSport.ua
Украинские теннисистки узнали соперниц на WTA 1000 в Дубае

Свитолина и Ястремская узнали жребий на престижном турнире.
Сегодня, 12:01       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

С 15 по 21 февраля пройдет турнир категории WTA-1000 в Дубае. В этом розыгрыше примут участие две украинки - Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Недавно прошла жеребьевка для украинок: соперницей Даяны стала индонезийка Джанис Тджен.

Если Ястремская пройдет дальше, ей предстоит сыграть либо с нейтральной Людмилой Самсоновой, либо с представительницей Канады Лейлой Фернандес.

Свитолина автоматически проходит в следующий раунд, где ей предстоит сыграть с победительницей пары Катержина Синякова - Паула Бадоса.

К слову, Стародубцева завершила выступление на турнире в ОАЭ в рамках квалификации.

