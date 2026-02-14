iSport.ua
Три хоккеиста сборной Швейцарии выбыли по ходу матча с Канада

Глаузер, Мальгин и Фиала выбыли из-за повреждений.
Сегодня, 12:53       Автор: Валентина Чорноштан
Кевин Фиала / Getty Images
Кевин Фиала / Getty Images

Три игрока сборной Швейцария получили травмы в матче с Канада, сообщает Swiss Hockey News.

Во время игры с Канадой защитник Андреа Глаузер получил удар плечом от форварда канадцев, после чего упал на лёд. Похожий приём провёл Коннор Макдэвид и против Дениса Мальгин, после чего игроки не смогли продолжить игру.

Помимо защитников, в составе швейцарцев пострадал форвард Кевин Фиала, который получил травму нижней части тела в результате столкновения с форвардом канадцев Том Уилсон.

Отметим, что в концовке третьего периода Фиалу увезли со льда на носилках, и теперь он больше не сыграет на олимпийском турнире.

К слову, Йоханнес Клебо повторил достижение норвежских звёзд Олимпиад.

